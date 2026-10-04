Acelera INE credencialización rumbo a elección de 2027

SALTILLO, COAH.- Con el proceso electoral concurrente de 2027 ya en marcha, el Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila intensificó las acciones de credencialización para que más ciudadanos cuenten con una identificación vigente y puedan ejercer su derecho al voto.

Christian Viviana Escobedo Loya, vocal ejecutiva del INE en Coahuila, señaló que la organización de la elección comenzó formalmente con la instalación del Consejo General el pasado 10 de septiembre, seguida por la conformación del Consejo Local de Coahuila el 30 de septiembre.

Acciones de la autoridad

La funcionaria explicó que actualmente se desarrolla una etapa de coordinación entre las juntas distritales, la Junta Local y el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), con reuniones encaminadas a cumplir los plazos establecidos en el cronograma electoral.

El primer objetivo, dijo, es ampliar la cobertura de credenciales entre la ciudadanía, mediante una campaña que contempla tanto la actualización de datos como la incorporación de quienes todavía no cuentan con este documento.

"Se ha lanzado una campaña intensiva para invitar a la población a actualizar su credencial de elector, inscribirse si aún no cuenta con una y permitir que los jóvenes que cumplan 18 años el día de la jornada electoral puedan tramitarla con anticipación", señaló.

Detalles confirmados

Escobedo Loya destacó que el trabajo conjunto con el IEC será fundamental durante las distintas etapas del proceso y consideró que la experiencia obtenida en la elección anterior permitirá fortalecer las estrategias encaminadas a promover la participación ciudadana.

Además de la credencialización, el INE mantiene abierta la convocatoria para quienes busquen formar parte de los consejos distritales, para lo cual existen 31 vacantes en diferentes puntos del estado.

Los aspirantes deberán realizar su registro mediante una plataforma en línea, cargar la documentación requerida y posteriormente presentarse en una junta local para el proceso de revisión y cotejo.

"Los interesados pueden registrarse a través de un sistema en línea, cargar su documentación y posteriormente acudir a una junta local para la revisión y cotejo de documentos. Se espera que el Consejo Local sesione a finales de noviembre para designar a los integrantes de los consejos distritales", explicó.

Cronología del caso

Con estas acciones, el organismo electoral avanza de manera paralela en la actualización del padrón ciudadano y en la integración de las estructuras que participarán en la organización de los comicios de 2027.