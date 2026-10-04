Lanza Saltillo torneo 'Calle por Cancha'

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la confianza comunitaria y generar lazos de convivencia entre las juventudes y las corporaciones policiales, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo puso en marcha el segundo torneo de fútbol "Calle por Cancha".

En esta edición participan 40 pandillas provenientes de sectores del poniente, oriente y sur de la ciudad, de colonias como Saltillo 2000, Las Margaritas, Valle Escondido, La Minita, Zaragoza y Mirasierra, entre otras. Las actividades dieron inicio en la colonia Gustavo Espinoza Mireles, en la zona poniente.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, exhortó a los jóvenes a emplear el deporte como vía de acercamiento para consolidar un vínculo de confianza y camaradería entre la población y la Policía Municipal.

Por su parte, el responsable de Bienestar Social en el Gobierno Municipal, Raúl Madrazo de la Peña, destacó que la política de seguridad impulsada por el alcalde Javier Díaz González prioriza mantener contacto cercano con la juventud de colonias y barrios, reconociendo además el fair play o juego limpio dentro de la competencia.

Alexis Morales Hernández, director de Proximidad Social y Prevención del Delito de la Comisaría, puntualizó que la iniciativa responde al programa integral de seguridad municipal tras los resultados favorables obtenidos en su primera edición.

Asimismo, detalló que las jornadas cuentan con la presencia de elementos de la Policía Municipal y del Grupo de Reacción Sureste, además de invitados del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.