Víctor Leija entrega créditos a comerciantes en Cuatro Ciénegas para fortalecer la economía local

Cuatro Ciénegas, Coah. - Como parte de las acciones permanentes orientadas a fortalecer el comercio y dinamizar la economía local, el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega realizó la entrega de créditos a locatarios de Cuatro Ciénegas que desarrollan su actividad comercial en los terrenos de la pulga, reconociendo el esfuerzo diario de quienes, a través del trabajo honesto, sostienen a sus familias y contribuyen al crecimiento del municipio.

A través del Departamento de Fomento Económico, el Gobierno Municipal otorgó estos apoyos a 18 comerciantes, con el objetivo de impulsar su actividad productiva, facilitar la adquisición de insumos, mejorar sus espacios de trabajo y fortalecer sus negocios, generando así una mayor derrama económica en beneficio de la comunidad.

Durante el evento, el presidente municipal destacó que estos créditos representan una herramienta clave para el fortalecimiento del comercio popular, ya que permiten a las y los locatarios consolidar sus proyectos, mantener empleos y ofrecer mejores productos y servicios a la ciudadanía. "Nuestro compromiso es estar del lado de quienes todos los días trabajan para sacar adelante a sus familias. Estos apoyos no solo fortalecen a los comerciantes, también impulsan la economía local y contribuyen al desarrollo ordenado de Cuatro Ciénegas", expresó el alcalde.

Asimismo, Leija Vega subrayó que su administración continuará promoviendo políticas públicas enfocadas en el desarrollo económico, priorizando a los pequeños y medianos comerciantes, quienes representan un pilar fundamental para el movimiento económico del municipio.

El acto contó con la presencia de autoridades locales y beneficiarios, ante quienes se refrendó el compromiso de seguir generando programas y acciones que fomenten el emprendimiento, la formalización y el crecimiento del sector comercial. Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas reafirma su voluntad de trabajar de manera cercana a la ciudadanía, fortaleciendo la economía local, generando oportunidades y sentando bases sólidas para el crecimiento y bienestar del municipio.