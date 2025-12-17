Contactanos
Invitan a revisar calentadores de gas ante temporada invernal en Zaragoza

Bomberos ofrecen revisiones gratuitas para prevenir accidentes en los hogares.

Por Alberto Ibarra Riojas - 17 diciembre, 2025 - 06:06 p.m.
      ZARAGOZA, COAH. – Con el descenso de las temperaturas, se invita a la ciudadanía a revisar sus calentadores de gas butano como medida preventiva para evitar accidentes durante la temporada invernal.

      Las revisiones son completamente gratuitas y están disponibles para todas las familias, por lo que se hace un llamado a llevar los calentadores a la Central de Bomberos, donde pueden ser evaluados de manera adecuada y segura por personal capacitado.

      Acciones de la autoridad

      Este tipo de acciones preventivas ayudan a reducir riesgos dentro del hogar y a proteger la integridad de las familias zaragocenses, fomentando una cultura de cuidado y prevención en esta época de frío.

