Yesica Sifuentes encabeza posada navideña en Castaños para adultos mayores

Castaños, Coah.- En un ambiente lleno de alegría, unión y espíritu navideño, la Alcaldesa Yesica Sifuentes encabezó la tradicional posada dedicada a los adultos mayores y personas con discapacidad, un evento preparado con cariño y amor para reconocer su importancia dentro de la comunidad de Castaños.

Durante su mensaje, la presidenta municipal agradeció la asistencia de las y los adultos mayores, así como de las personas con capacidades diferentes, a quienes reconoció como parte fundamental de una gran familia que se ha fortalecido a lo largo del año mediante diversas convivencias y actividades impulsadas por la administración municipal.

"Este es un evento que hemos preparado con mucho cariño y amor para ustedes. Somos una gran familia y agradezco de corazón que formen parte de este equipo. Cada convivencia que tuvimos durante el año fue muy especial y la disfrutamos mucho junto a ustedes", expresó la edil.

Sifuentes Zamora agradeció de manera especial al equipo del DIF Municipal, encabezado por la doctora Violeta Alvarado y la directora Estefanía Garza, así como a todo el personal que hizo posible la realización de este evento, destacando su compromiso y vocación de servicio.

En el marco del cierre de año, la alcaldesa destacó la importancia de estas fechas para reflexionar y agradecer por la paz y tranquilidad vivida en el municipio, al tiempo que compartió sus mejores deseos para el año 2026, deseando prosperidad, alegría y bienestar para todas las familias de Castaños.

Asimismo, agradeció el respaldo permanente de su familia, especialmente de su esposo, el doctor Amaro Cepeda, quien ha acompañado y apoyado los proyectos y acciones realizados en beneficio de las familias del municipio.

Como parte del festejo, las y los asistentes disfrutaron de música, baile, regalos y la rifa de diversos apoyos económicos, reafirmando el compromiso de la administración municipal de seguir promoviendo espacios de convivencia, inclusión y bienestar para todos los sectores de la población.