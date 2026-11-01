Sorprende a vecinos crimen en vivienda de Praderas del Norte

FRONTERA, COAH.- La noticia del homicidio registrado en una vivienda de la colonia Praderas del Norte sorprendió a los vecinos, quienes aseguran que nunca imaginaron lo que ocurría dentro del domicilio y que prácticamente no tenían convivencia con los involucrados.

Habitantes del sector relataron que el hombre detenido tenía aproximadamente cuatro meses viviendo en la casa, la cual, según suponen, pertenece a un familiar y era rentada. Sin embargo, señalaron que desconocían a qué se dedicaba y quiénes eran sus familiares.

Explicaron que el hombre acostumbraba salir temprano y regresar por las tardes, por lo que el contacto con él era mínimo. Aunque llegaban a verlo ocasionalmente afuera de la vivienda, nunca establecieron una relación cercana.

Reacciones de los vecinos

Los vecinos reconocieron que les sorprendió conocer que el hombre había sido detenido por su probable participación en la muerte de otra persona, pues aseguraron que no habían observado situaciones que les hicieran sospechar de lo ocurrido.

Como parte de las diligencias, también se observaron imágenes de un agujero en el suelo, junto a unas maderas, cuya posible relación con los hechos deberá ser esclarecida por las autoridades.

Diligencias y evidencias

Sobre las cámaras de vigilancia instaladas en una de las viviendas cercanas, uno de los habitantes explicó que las imágenes tienen un alcance limitado y no permiten observar todo lo que sucede en el exterior ni confirmar el ingreso de otras personas al domicilio investigado.

El vecino indicó que esta información ya fue comentada a la Fiscalía, por lo que corresponderá a los agentes determinar si existe algún elemento que contribuya a esclarecer el caso.

Las autoridades mantuvieron durante varias horas las diligencias en el sector, mientras los habitantes permanecieron sorprendidos por el despliegue policiaco y el hallazgo que alteró la tranquilidad de la colonia.