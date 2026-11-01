Detienen a presunto homicida en Praderas del Norte

FRONTERA, COAH.- Un hombre fue detenido por su probable responsabilidad en la muerte de una persona del sexo masculino, cuyo cuerpo fue localizado en la colonia Praderas del Norte, luego de que vecinos reportaran que alguien solicitaba auxilio.

Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, informó que el hallazgo ocurrió ayer, cuando agentes acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento de un hombre que hasta el momento permanece sin identificar.

Explicó que, tras realizar las primeras diligencias y recabar datos suficientes, elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron a otro hombre, quien quedó a disposición de la autoridad ministerial.

El funcionario señaló que continúan las investigaciones, incluidos cateos y trabajos periciales, para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Indicó que, a simple vista, el cuerpo presentaba lesiones producidas por un objeto punzocortante; sin embargo, será la necropsia la que determine oficialmente la causa de muerte.

Proceso de investigación y detención

Lazo Chapa agregó que la Fiscalía trabaja en la integración de la carpeta de investigación para reunir los datos de prueba que permitan acreditar la probable responsabilidad del detenido y solicitar el mandamiento judicial correspondiente.

Añadió que, por instrucciones del fiscal general, se atiende de manera oportuna este tipo de hechos y confió en que durante los próximos días pueda concluirse la investigación.