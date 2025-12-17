Protección Animal Frontera: Cuida a tus mascotas del ruido de la pirotecnia

FRONTERA, COAHUILA.- La Coordinación de Protección Animal de Frontera hizo un llamado a los dueños de mascotas para que eviten dejarlas amarradas, solas o expuestas en un segundo piso durante las festividades decembrinas, ya que el uso de pirotecnia puede provocarles crisis de ansiedad que deriven en lesiones graves.

La coordinadora del área, Tuilzie Ibarra Vázquez, explicó que el ruido de los fuegos artificiales suele generar miedo y desesperación en los animales, lo que puede llevarlos a intentar escapar de manera riesgosa. Por ello, recomendó mantenerlos en un espacio seguro dentro del hogar.

"Si van a salir de la ciudad y saben que su perrito se pone mal con la pirotecnia, es mejor que lo tengan en un cuarto dentro de casa o que un vecino o alguien de confianza pueda darse la vuelta para vigilarlo", señaló.

Indicó que en años anteriores se han atendido casos en los que perros se autolesionaron al permanecer amarrados o encadenados, al tratar de soltarse o brincar en su intento por huir del ruido, por lo que insistió en que no es recomendable dejarlos bajo estas condiciones.

Asimismo, la funcionaria advirtió sobre el uso de pastillas relajantes que se promueven en redes sociales o en algunos negocios, ya que su efectividad depende de que formen parte de un tratamiento previo.

Explicó que estos medicamentos deben suministrarse con al menos un mes de anticipación y bajo supervisión, por lo que no se recomienda administrarlos de última hora, como el 24 o 31 de diciembre.

Finalmente, Protección Animal reiteró la importancia de la responsabilidad de los dueños para prevenir accidentes y garantizar el bienestar de las mascotas durante esta temporada.