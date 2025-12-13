San Buenaventura: Operativo Abrigo apoya a familias vulnerables ante frío

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Elementos de la Policía Municipal de San Buenaventura pusieron en marcha el Operativo Abrigo, con el objetivo de apoyar a familias en situación vulnerable ante el descenso de temperaturas pronosticado para los próximos días en la región.

Acciones de la autoridad

Bajo la coordinación del director de la corporación, Cristian Rolando Venegas Burciaga, los oficiales recorrieron distintos sectores del municipio, así como comunidades rurales y rancherías, para entregar ropa de temporada, cobijas y colchas a personas que enfrentan condiciones más severas por el frío.

El despliegue se realizó como parte de las acciones preventivas para mitigar los efectos de las bajas temperaturas, priorizando a adultos mayores, familias de escasos recursos y habitantes de zonas alejadas, donde el clima suele resentirse con mayor intensidad durante la temporada invernal.

Durante el operativo, los elementos policiales no solo entregaron apoyos, sino que también emitieron recomendaciones a la población para protegerse del frío, como evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse abrigados, especialmente durante las madrugadas.

Detalles confirmados

Las autoridades municipales destacaron que este tipo de acciones forman parte del compromiso social de la corporación, al combinar labores de seguridad con apoyo directo a la comunidad, buscando salvaguardar la integridad y bienestar de los habitantes de San Buenaventura ante las condiciones climatológicas adversas.

El Operativo Abrigo continuará desarrollándose en los próximos días, conforme avance el frente frío anunciado, con el fin de llegar al mayor número posible de personas que requieran este tipo de apoyo.