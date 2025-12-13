Bomberos y Seguridad Pública de Nava se capacitan en CECAN de CFE

Nava, Coah. – Con el objetivo de responder de mejor manera ante cualquier situación de riesgo, personal de Bomberos y de Seguridad Pública de Nava participó durante tres semanas en una capacitación especializada en las instalaciones del CECAN de la Comisión Federal de Electricidad.

Durante el adiestramiento, reforzaron conocimientos en combate de incendios de nivel intermedio, manejo de materiales peligrosos, rescate y primeros auxilios avanzados, además de la formación de comandantes de brigada contra incendios, lo que permitirá una atención más eficiente a la población.

Habitantes de Nava destacaron la importancia de que los cuerpos de emergencia se mantengan en constante preparación, ya que esta capacitación se traduce en mayor seguridad y una mejor respuesta para las familias ante cualquier eventualidad.