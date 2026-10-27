Busca a su hijo de 15 años; cree que está con una tía

FRONTERA, COAH.- La angustia de no saber dónde está su hijo de 15 años llevó a Cristian Yanet González Cázarez a pedir apoyo para localizar a Kevin Alberto Elido González, quien salió de su casa la noche anterior acompañado de un amigo.

La madre señaló que el adolescente podría encontrarse con su tía, Luisa Elizondo Guerra, aunque hasta el momento no ha podido confirmar su ubicación.

De acuerdo con su testimonio, Kevin salió acompañado de otro menor de la misma edad, identificado como Santiago, a quien conocen como "Chago". Desde entonces, no ha logrado reunirse con su hijo y únicamente recibió un mensaje en el que le informaba que ambos estaban bien.

González Cázarez relató que acudió al domicilio de su cuñada, Luisa Elizondo Guerra, para preguntar por el adolescente. Sin embargo, aseguró que la mujer negó tenerlo consigo y no le proporcionó información sobre su paradero, incluso cuando acudió acompañada de otros familiares y policías.

La preocupación aumentó después de que una persona presuntamente le informara haber visto a los adolescentes en ese domicilio. No obstante, la madre afirmó que no ha podido confirmar si efectivamente se encuentran allí ni establecer contacto directo con Kevin.

Explicó que la última discusión con su hijo ocurrió la noche de su desaparición, cuando su padre le llamó la atención por una relación sentimental. Como medida disciplinaria, le retiraron temporalmente el teléfono celular, situación que, considera, pudo haber influido en la decisión del menor de salir de casa.

La mujer aclaró que su intención no es castigarlo, sino saber que se encuentra bien y conseguir que regrese a su hogar. Aseguró estar dispuesta a dialogar con él para conocer lo que sucede y resolver cualquier conflicto familiar.

"Yo no lo voy a regañar, solamente quiero hablar bien con él y saber qué está pasando", expresó.

También manifestaron su preocupación por desconocer si su hijo ha comido o si cuenta con dinero para cubrir sus necesidades mientras permanece fuera de casa.

La madre agregó que la familia del otro adolescente también inició su búsqueda, luego de que recibiera información de que el joven presuntamente habría salido acompañado de una muchacha, lo que incrementó la inquietud por el paradero de ambos menores.

Ante la falta de información, González Cázarez solicitó apoyo a las autoridades para localizar a su hijo. Aseguró que inicialmente le indicaron que debía acudir a otra instancia para presentar la denuncia correspondiente.

Hasta el momento de la entrevista, la mujer afirmó que no contaba con información confirmada sobre la ubicación de Kevin y reiteró que su prioridad es encontrarlo y asegurarse de que se encuentre a salvo.