Refuerzan prevención escolar con revisión de mochilas en Río Escondido

NAVA, Coahuila - Unas tijeras fueron localizadas durante una revisión de mochilas en el Telebachillerato de Río Escondido, ubicado sobre la carretera federal 57, como parte de las acciones preventivas para fortalecer la seguridad de los estudiantes.

La actividad contó con la participación de directivos del plantel y representantes de la sociedad de padres de familia.

El objeto quedó bajo resguardo de ambas partes, de acuerdo con la información proporcionada.

Como seguimiento, se prevé dialogar con los padres de los estudiantes para abordar lo ocurrido y promover la revisión de los artículos que llevan sus hijos a la escuela.

La medida busca reforzar la prevención y la participación de las familias para mantener un entorno seguro para el aprendizaje y la convivencia escolar.