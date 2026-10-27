Reportan ocupación irregular de terrenos junto a vías del tren en Nava

NAVA, Coahuila - La presencia de familias en terrenos ubicados a un costado de las vías del ferrocarril, en el tramo comprendido entre La Nueva Sauceda y Piedras Negras, ha generado inquietud por las condiciones de los predios y la situación en que comenzaron a ocuparse.

La instalación de personas en estos espacios plantea dudas sobre la propiedad de los terrenos y los riesgos que podrían enfrentar quienes permanecen cerca de la infraestructura ferroviaria, donde es necesario considerar las condiciones de seguridad.

Hasta el momento, no se ha precisado cuántas familias se encuentran en el lugar ni si cuentan con autorización para ocupar los predios.

También se desconoce si existe alguna intervención prevista para esclarecer la situación y determinar las medidas correspondientes.