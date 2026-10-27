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Coahuila

Reportan ocupación irregular de terrenos junto a vías del tren en Nava

Familias se han instalado en terrenos ferroviarios, generando inquietud por su seguridad y la propiedad de los predios.

Por Alberto Ibarra - 27 octubre, 2026 - 01:52 p.m.
Reportan presencia de familias en terrenos ubicados junto a las vías del ferrocarril en el municipio de Nava.
Reportan presencia de familias en terrenos ubicados junto a las vías del ferrocarril en el municipio de Nava.
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      NAVA, Coahuila - La presencia de familias en terrenos ubicados a un costado de las vías del ferrocarril, en el tramo comprendido entre La Nueva Sauceda y Piedras Negras, ha generado inquietud por las condiciones de los predios y la situación en que comenzaron a ocuparse.

      La instalación de personas en estos espacios plantea dudas sobre la propiedad de los terrenos y los riesgos que podrían enfrentar quienes permanecen cerca de la infraestructura ferroviaria, donde es necesario considerar las condiciones de seguridad.

      Placeholder

      Hasta el momento, no se ha precisado cuántas familias se encuentran en el lugar ni si cuentan con autorización para ocupar los predios.

      También se desconoce si existe alguna intervención prevista para esclarecer la situación y determinar las medidas correspondientes.

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