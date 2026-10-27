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Coahuila

Fumigan panteones de Villa Unión para prevenir el dengue antes del Día de Muertos

Se fumigaron los cementerios de Rosales, Gigedo y Charcos para proteger a las familias que visitarán a sus seres queridos.

Por Alberto Ibarra - 27 octubre, 2026 - 01:56 p.m.
Realizan trabajos de fumigación y abatización en los panteones de Rosales, Gigedo y el ejido Charcos, en Villa Unión.
Realizan trabajos de fumigación y abatización en los panteones de Rosales, Gigedo y el ejido Charcos, en Villa Unión.
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      VILLA UNIÓN, Coahuila - Los panteones de Rosales, Gigedo y del ejido Charcos recibieron trabajos de fumigación y abatización para reducir la presencia del mosquito transmisor del dengue, previo a las visitas que se esperan durante la celebración del DÍA de Muertos.

      Las acciones buscan brindar mejores condiciones a las familias que acudirán a los cementerios para visitar las tumbas de sus seres queridos, llevar flores y recordar a quienes ya fallecieron.

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      Medidas de prevención contra el dengue

      La prevención cobra importancia ante la afluencia de personas que se espera durante estas fechas.

      Importancia de la limpieza en los panteones

      Además de la fumigación, mantener limpios los panteones y evitar recipientes con agua acumulada ayuda a reducir los posibles criaderos de mosquitos.

      Estas medidas contribuyen a disminuir los riesgos sanitarios para quienes visitan los camposantos durante las tradiciones del DÍA de Muertos.

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