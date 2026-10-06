Firma de convenio impulsa turismo de bodas en Cuatro Ciénegas

Cuatro Ciénegas busca consolidarse como destino de romance para visitantes nacionales y extranjeros, ante el crecimiento de bodas que se realizan en el Pueblo Mágico y la llegada de nuevos proyectos de inversión al sector turístico.

Como parte de esta estrategia, se firmó un Convenio de Colaboración con la Asociación de Wedding Planners Bodas ABC y la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) Monclova, con el objetivo de fortalecer la promoción del destino y generar una mayor vinculación entre organizadores de bodas y prestadores de servicios.

Cristina Amezcua, secretaria de Turismo de Coahuila, destacó que el municipio cuenta con escenarios que atraen a parejas de distintas partes de México y otros países, quienes eligen este destino para celebrar sus bodas.

Señaló que mantener la promoción de Cuatro Ciénegas permitirá fortalecer la actividad turística y generar beneficios para hoteles, restaurantes, comercios y otros prestadores de servicios. "Una boda aquí en Cuatro Ciénegas siempre se traduce en derrama económica", afirmó la funcionaria, al señalar que los visitantes también recorren la plaza principal y otros puntos del Pueblo Mágico.

Explicó que la estrategia busca diversificar la oferta turística mediante segmentos como el religioso, romántico y de aventura, con el objetivo de posicionar a Cuatro Ciénegas como un destino prioritario.

Amezcua también destacó la participación de organizadores de bodas, conocidos como planners, provenientes de la región, de otras entidades del país y del extranjero, quienes contribuyen a promover el municipio como sede para este tipo de eventos.

La firma del convenio busca precisamente fortalecer esta coordinación y facilitar la vinculación entre los wedding planners y la proveeduría disponible en la Región Centro, para ampliar las posibilidades de realizar eventos en Cuatro Ciénegas.

La secretaria de Turismo resaltó además la llegada de nuevos proyectos de inversión, entre ellos Tierra María, establecimiento de reciente apertura que ya participa en la actividad turística de la localidad.

Indicó que el crecimiento del sector requiere coordinación entre empresarios, prestadores de servicios, planners y autoridades, a fin de fortalecer la oferta turística y generar beneficios para la población. "Estamos haciendo equipo", sostuvo Amezcua, al destacar que la colaboración entre sociedad y Gobierno permite fortalecer la actividad turística en las distintas regiones de Coahuila.