El turismo de bodas ha registrado un crecimiento de entre 30 y 40 por ciento en los últimos cuatro años en Cuatro Ciénegas, por lo que prestadores de servicios y organizadores de eventos buscan profesionalizar y fortalecer este segmento.

Crecimiento del turismo de bodas en Cuatro Ciénegas

Enrique Ayala, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), explicó que como parte de esta estrategia se realizó un encuentro de networking entre wedding planners y proveedores locales y regionales, con el objetivo de generar alianzas y facilitar la organización de eventos en el Pueblo Mágico.

Detalló que participaron alrededor de 60 a 70 personas entre organizadores y proveedores, quienes tuvieron la oportunidad de conocer la oferta disponible en Cuatro Ciénegas, así como a empresas de Monclova que acuden al municipio para proporcionar mobiliario, banquetes y otros servicios. "Estamos tratando de que se conozcan, de que hagan una sinergia entre ellos y que realmente beneficien al destino", señaló.

Ayala explicó que la OCV elaborará un catálogo con los proveedores disponibles, que será entregado a los wedding planners para que cuenten con contactos directos al momento de organizar una boda. Consideró que esta herramienta permitirá facilitar la contratación de servicios y mejorar los tiempos de organización, además de ampliar las posibilidades para que más eventos se realicen en Cuatro Ciénegas.

El presidente de la OCV señaló que el turismo de bodas ya representa una actividad importante para el municipio, al grado de que en algunas ocasiones la ocupación hotelera generada por estos eventos reduce la disponibilidad para visitantes que buscan acudir a los parques y atractivos turísticos.

Indicó que las parejas que eligen Cuatro Ciénegas no son únicamente de la Región Centro, pues también han llegado visitantes del centro del país y de distintas partes de México, además de Estados Unidos. "Hay mucha oportunidad, hay mucha área de oportunidad en esto", sostuvo.

Ayala agregó que la promoción del destino también se realiza mediante la participación en eventos nacionales de wedding planners, con la intención de atraer celebraciones de otras entidades y ampliar el alcance de Cuatro Ciénegas como destino de romance.

Sin embargo, consideró necesario que el crecimiento turístico avance de manera ordenada, debido a que el municipio es principalmente un destino de fin de semana y las bodas suelen concentrarse en viernes y sábado. Por ello, señaló que los nuevos proyectos hoteleros deben considerar la demanda real y la capacidad de servicios del municipio, para evitar inversiones que no tengan ocupación durante toda la semana. "Hay que ser cautelosos", enfatizó.

Como parte de las necesidades detectadas, mencionó los apagones que han afectado a establecimientos hoteleros y provocado daños en equipos, por lo que la OCV buscará un acercamiento con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para revisar alternativas que permitan mejorar el servicio.

Ayala destacó que algunos hoteles ya están ampliando su capacidad de manera gradual, mientras que la estrategia de vinculación con planners y proveedores busca que el crecimiento del turismo de bodas se traduzca en mejores servicios y mayor actividad económica para el municipio.