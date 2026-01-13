Víctor Leija impulsa empleo en Cuatro Ciénegas con 80 vacantes

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- El alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Leija Vega, dio a conocer que se encuentran disponibles 80 vacantes laborales para una empresa manufacturera ubicada en los municipios de Saltillo y Ramos Arizpe, como parte del eje de desarrollo económico que impulsa su administración.

El edil explicó que durante el año pasado la situación se complicó debido a factores externos como los aranceles y la desaceleración económica derivada del conflicto de Altos Hornos de México (AHMSA); sin embargo, aseguró que se ha retomado el acercamiento con diversas empresas para reactivar el empleo temporal y las oportunidades laborales para los cieneguenses.

"Es parte del eje de desarrollo económico. El año pasado se complicó un poco por los aranceles y la economía que bajó por el tema de AHMSA, pero retomamos el acercamiento con las empresas, reactivando el empleo temporal y las vacantes con compañías que mostraron interés en instalar una extensión en el municipio", externó.

Leija Vega señaló que anteriormente algunas empresas declinaron establecerse en Cuatro Ciénegas debido a dificultades en el tema de mano de obra; no obstante, destacó que actualmente se trabaja para recuperar la confianza del sector empresarial, lo que permitirá que al menos 80 habitantes del Pueblo Mágico puedan incorporarse a estas fuentes de empleo.

Indicó que hasta el momento ya se cuenta con 40 personas seleccionadas y que el municipio será el encargado de cubrir el hospedaje de los trabajadores en la ciudad de Saltillo, con el objetivo de que tengan una buena experiencia laboral y se genere una impresión positiva que facilite, en un futuro, la instalación definitiva de una extensión de la empresa en Cuatro Ciénegas.

Finalmente, el alcalde informó que la empresa ofrece sueldos competitivos, transporte y un alimento diario, por lo que los trabajadores únicamente deberán cubrir el costo de sus otros dos alimentos. Los interesados pueden acudir a las oficinas de Fomento Económico, ubicadas en las instalaciones de la central de autobuses, para recibir mayor información y realizar su registro.