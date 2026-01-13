CBTIS 20 Sabinas inicia asesorías para alumnos con materias pendientes

SABINAS, COAH.- El director del CBTIS 20, Eduardo Robles Mesta, informó que el personal administrativo y docente inició labores el pasado 7 de enero, y que a partir del lunes 12 de enero se comenzaron a ofrecer asesorías a los alumnos que tienen pendientes materias.

"Empezamos asesorías con los alumnos que tienen pendientes materias, iniciamos después de este receso vacacional el periodo de regularización", dijo Robles Mesta. Los alumnos podrán recibir asesorías y entregar calificaciones a partir del 15 y 16 de enero, para posteriormente solicitar su examen extraordinario.

El director destacó que el objetivo del plantel es brindar una formación completa e integral a los alumnos, no solo en lo académico, sino también en otras áreas que les interesen. "Estamos a la orden para servirles y trabajar para que el alumno tenga un aprendizaje dentro del plantel", dijo.

Robles Mesta también informó que el nuevo semestre iniciará el 9 de febrero, y que se invita a los padres de familia a estar en contacto con el plantel para cualquier asunto relacionado con la educación de sus hijos.

"Queremos que sepan que estamos a la orden, trabajando para que el alumno tenga un aprendizaje y una formación completa", concluyó el director. El CBT número veinte de Sabinas Coahuila se compromete a ofrecer una educación de calidad a sus alumnos y a trabajar en estrecha colaboración con los padres de familia para lograr este objetivo.