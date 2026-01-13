Sonia Rodríguez lidera donaciones del Club de Leones en Sabinas

SABINAS, COAH.- La presidenta del club de leones Sabinas Mujeres de Corazón, Sonia Lizbeth Rodríguez Cardona, informó que durante los días anteriores se han realizado importantes actividades a favor de la comunidad.

Una de ellas fue la campaña "Los niños no tengan frío", que consiste en la donación de ropa y cobertores a niños necesitados. "Recolectamos ropa y cobertores, y donamos alrededor de quince cobertores en la colonia Lázaro Cárdenas de aquí de Sabinas", dijo Rodríguez Cardona.

Esta campaña es parte de las actividades que el club de leones realiza cada año para ayudar a la comunidad. Además, el club de leones Sabinas Mujeres de Corazón también está llevando a cabo un programa alimentario llamado "La lata que dan los leones", que consiste en la donación de alimentos no perecederos a personas de escasos recursos. "Vamos a manejar este programa en el mes de enero, pero se puede realizar durante todo el año", dijo Rodríguez Cardona.

El club de leones Sabinas Mujeres de Corazón está conformado por 26 socias, todas mujeres del municipio de Sabinas y de Rosita, que se dedican a realizar obra asistencial en la comunidad. "Somos puras mujeres que hacemos obra asistencial, y estamos aquí para servir a la comunidad", dijo Rodríguez Cardona.

El club de leones Sabinas Mujeres de Corazón invita a la comunidad a participar en sus actividades y a apoyar sus causas. Para más información, se puede contactar con el club a través de sus redes sociales o en su sede en Sabinas, Coahuila.