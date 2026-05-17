Habitantes de Las Cruces protestan por falta de servicios en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Aprovechando la gran afluencia de personas durante la cabalgata por el 90 aniversario del Ejido La Cruz, habitantes del fraccionamiento Las Cruces se manifestaron sobre la carretera 30 para visibilizar la falta de servicios básicos que enfrentan desde hace siete años.

Con cartelones en mano y mensajes como "¡Ayuda! queremos luz y agua en el fraccionamiento, 7 años batallando", los vecinos buscaron llamar la atención de autoridades municipales y asistentes a la celebración, con la esperanza de obtener una pronta solución a sus necesidades.

El problema principal radica en que los terrenos fueron vendidos originalmente como predios rústicos, situación que impide legalmente la instalación inmediata de infraestructura como agua potable, drenaje, energía eléctrica y pavimentación.

El secretario del Ayuntamiento de Frontera, Daniel López Gaytán, explicó que esta condición limita la intervención directa del municipio, ya que los predios no cumplen con los lineamientos necesarios para la dotación formal de servicios públicos.

Sin embargo, señaló que por instrucción del alcalde se ha dado seguimiento puntual al caso y se mantiene el acompañamiento a las familias para avanzar en un proceso de regularización que permita resolver esta problemática.

Indicó que el Ayuntamiento ha estado trabajando para apoyar a los habitantes del fraccionamiento Las Cruces, aunque el proceso requiere cumplir con procedimientos legales y administrativos que permitan posteriormente la introducción de servicios básicos.

Mientras tanto, las familias continúan enfrentando dificultades diarias por la falta de agua y energía eléctrica, por lo que aprovecharon este evento tradicional para hacer visible una situación que aseguran ha sido ignorada durante años.