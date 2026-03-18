Víctor Leija entrega acumuladores a familias de Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Como parte del compromiso de mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en las comunidades rurales, el alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega realizó una visita al ejido Cerros Prietos, donde encabezó la entrega de acumuladores a habitantes de esta localidad.

Acompañado de autoridades municipales, el edil hizo entrega de estos equipos que permitirán a las familias contar con almacenamiento de energía eléctrica en sus hogares, representando un apoyo significativo para el desarrollo de sus actividades diarias, especialmente en zonas donde el acceso a la electricidad es limitado.

La atención directa que ha caracterizado a la administración municipal ha permitido atender y canalizar de manera más eficiente los apoyos a la ciudadanía, priorizando a quienes más lo necesitan y fortaleciendo el vínculo cercano con las familias de cada comunidad.

Durante su mensaje, el Presidente Municipal destacó que cada acción emprendida tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de las familias, atendiendo con sensibilidad, cercanía y compromiso las necesidades más apremiantes.

Este tipo de acciones no solo representan un beneficio material, sino también un respaldo directo a la economía familiar y a la tranquilidad de quienes día a día luchan por salir adelante, especialmente en las comunidades rurales donde los retos son mayores.

"Sabemos que en nuestras comunidades rurales existen retos importantes, por eso seguimos gestionando y acercando apoyos que realmente impacten en la vida diaria de las familias. Nuestro objetivo es que cada hogar tenga mejores condiciones para vivir y salir adelante", expresó el edil.

Asimismo, Leija Vega subrayó que detrás de cada apoyo hay historias de esfuerzo y esperanza, por lo que su administración mantiene firme el compromiso de trabajar todos los días para generar más y mejores oportunidades para las familias de todos los rincones del municipio.

"Estos apoyos significan un alivio para muchas familias, porque les permiten contar con herramientas básicas para su vida diaria. Nuestro compromiso es seguir trabajando con el corazón, con responsabilidad y cercanía, para que el bienestar llegue a todos por igual, sin importar la distancia o la comunidad en la que vivan", finalizó.

Este beneficio fue posible gracias a la gestión realizada en atención a las solicitudes de los habitantes del ejido, así como al trabajo coordinado con el Departamento de Desarrollo Rural, que permitió concretar la entrega de manera efectiva.

Impacto en la comunidad

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantenerse cercano a la gente, escuchando y atendiendo sus necesidades con resultados concretos.