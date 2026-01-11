Víctor Leija refuerza apoyo a vulnerables en Cuatro Ciénegas

Cuatro Cienegas, Coah.- Ante el descenso de las temperaturas que se registra en el municipio, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas informa que se mantiene atento y en permanente coordinación para brindar apoyo a la población, especialmente a los sectores más vulnerables.

Por indicaciones del alcalde, Ing. Víctor Manuel Leija Vega, se han implementado acciones preventivas y de atención inmediata con el objetivo de salvaguardar la integridad y el bienestar de las familias cieneguenses.

Como parte de estas medidas, se habilitaron tres albergues temporales, ubicados estratégicamente para facilitar el acceso de quienes lo requieran:

· Comandancia Municipal

· Fundación LM

· Casa del Peregrino

Estos espacios ofrecen resguardo seguro, atención básica y apoyo a personas en situación vulnerable, familias que lo necesiten o ciudadanos que se vean afectados por las bajas temperaturas.

El alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega señaló que, desde el inicio de esta temporada, se instruyó a las distintas áreas del Ayuntamiento a reforzar las acciones preventivas y de atención inmediata, con el objetivo de salvaguardar la integridad física y la salud de las familias cieneguenses.

"Estamos muy al pendiente de nuestra gente. No vamos a bajar la guardia ante las bajas temperaturas; nuestra prioridad es que ninguna persona se encuentre en riesgo. Por ello habilitamos albergues y mantenemos una coordinación constante con Protección Civil y Seguridad Pública para atender cualquier situación de emergencia", expresó el edil.

El presidente municipal reiteró que el personal del Ayuntamiento se mantiene en recorridos y monitoreo constante, y que se dará atención inmediata a cualquier reporte ciudadano. Asimismo, hizo un llamado a la población a solidarizarse y reportar a personas que pudieran encontrarse en situación de riesgo por el frío.

"Cuando trabajamos unidos como comunidad, podemos cuidar mejor de quienes más lo necesitan. Les pedimos que se acerquen o nos avisen si saben de alguien que requiera apoyo; estamos para servirles", añadió.

Asimismo, se hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada, tomar las debidas precauciones ante el frío y, en caso de detectar a alguna persona que requiera apoyo, reportarlo de inmediato a las autoridades.

Números de emergencia:

· Protección Civil: 866 235 3074

· Seguridad Pública: 869 696 1021

El Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas refrenda su compromiso de estar cerca de la gente, respondiendo de manera oportuna y solidaria ante las condiciones climáticas, y brindando apoyo a quien más lo necesite.