Carlos Villarreal Pérez impulsa la seguridad en Monclova: 12 nuevos elementos en el GRC

Un total de 12 elementos de la Policía Municipal pasarán a formar parte de la corporación del Grupo de Reacción Centro (GRC), como resultado de las acciones de fortalecimiento en materia de seguridad impulsadas por la administración que encabeza el alcalde Carlos Villarreal Pérez, la cual ha brindado a los elementos la oportunidad de crecimiento profesional, siempre y cuando cumplan con los procesos de formación y capacitación necesarios para ascender de nivel.

El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, dio a conocer que esta integración forma parte de uno de los principales ejes del nuevo modelo de seguridad, enfocado en el fortalecimiento del estado de fuerza y en la implementación de acciones motivacionales dirigidas a la propia corporación municipal. Destacó que se busca reconocer el desempeño y compromiso de los elementos que, a través de buenos resultados y conductas ejemplares, pueden acceder a mejores oportunidades dentro de las corporaciones de seguridad.

En este sentido, el alcalde Carlos Villarreal Pérez ha hecho énfasis en la importancia de la homologación de salarios, así como en la constante capacitación, academias y procesos de profesionalización, acciones que contribuyen directamente al fortalecimiento de las instituciones de seguridad y a la mejora en el desempeño policial.

Las autoridades explicaron que las vacantes que actualmente se generan dentro del Grupo de Reacción Centro se están cubriendo mediante convocatorias abiertas y un proceso de entrevistas, con el objetivo de seleccionar a los mejores perfiles dentro de la corporación municipal. Estas entrevistas están a cargo del comandante del GRC y del director de la Policía Municipal, quienes evalúan la preparación, experiencia y aptitudes de los aspirantes.

Eleuterio López señaló que este proceso no solo busca cubrir las plazas disponibles, sino también servir como un incentivo para los elementos, al demostrar que el buen desempeño, la disciplina y los resultados positivos en materia de seguridad pueden traducirse en oportunidades de crecimiento y ascenso dentro de las corporaciones estatales y regionales.

El Grupo de Reacción Centro es una corporación que brinda servicio a los municipios de la región Centro del estado, conformada por elementos especializados en mantener la paz y el orden, así como en la vigilancia de los límites territoriales y brechas de la región.