Carlos Villarreal activa albergue en Monclova por descenso de temperaturas

Monclova, Coah.- Ante el descenso de temperaturas previsto por el ingreso del frente frío número 27, el Gobierno Municipal, que encabeza el alcalde Carlos Villarreal, activó de manera preventiva un operativo especial para proteger la integridad y la salud de las personas en situación vulnerable, como parte del trabajo que se realiza en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez.

A través del Departamento de Protección Civil y Bomberos, se habilitó el albergue principal en la Central de Bomberos Monclova, con el objetivo de brindar refugio, atención y resguardo a quienes lo requieran durante el periodo de bajas temperaturas. De manera adicional, el municipio mantiene listos otros espacios como el auditorio Salvador Kamar y la oficina de Mejora en Praderas, en caso de que las condiciones climatológicas lo requieran.

Como parte del operativo, personal de Protección Civil y Bomberos realiza recorridos constantes por distintos sectores de la ciudad para detectar a personas en situación de calle o familias que necesiten apoyo, brindando traslado seguro a los albergues y apoyo con colchonetas, hule y cobertores para mitigar los efectos del frío.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que estas acciones responden a una estrategia preventiva y de coordinación institucional: "Estamos actuando con anticipación y en equipo para cuidar a nuestra gente, especialmente a quienes más lo necesitan. La prioridad es proteger la vida y la salud de las familias monclovenses durante esta temporada invernal", señaló.

El Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones, evitar la exposición prolongada al frío, proteger especialmente a niñas, niños y adultos mayores, abrigarse adecuadamente y ventilar los espacios al utilizar calentadores. Asimismo, se hace un llamado a no encender braseros o anafres dentro de viviendas cerradas y a reportar cualquier situación de riesgo o a personas que requieran apoyo a los números de emergencia.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Monclova reafirma su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez, para atender de forma responsable los efectos de las bajas temperaturas y proteger a la población durante la temporada invernal.