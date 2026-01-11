Margarita Rubí avanza en su recuperación y se prepara para traslado a Sacramento

La pequeña Margarita Rubí registra una notable recuperación en su estado de salud, al pasar de un 30 a un 50 por ciento de probabilidad de recuperación, lo que ha permitido avanzar en los preparativos para su traslado a una clínica especializada en Sacramento, California.

Durante el día de ayer su madre, Mónica Abigail Romero García, indicó que Margarita ha tenido una buena recuperación en su estado de salud, luego de las quemaduras que sufrió en el 45 por ciento de su cuerpo.

El día de ayer de nueva cuenta ingresó al quirófano para realizarle curaciones en el área afectada y aplicar medicamentos para desinflamar a fin de que esté en condiciones para el traslado, el cual podría realizarse entre este domingo y mañana lunes, con el respaldo de la asociación internacional Shriners.

"Ha mostrado una buena recuperación ya duerme mejor, come, se mantiene animada, lo que nos da confianza de su recuperación, además le están practicando baños especiales y curaciones para disminuir la inflamación causada por las quemaduras".

En cuanto al traslado señaló que únicamente están en espera que confirmen la avioneta que trasladará a la pequeña al hospital en Estados Unidos, en donde está por definir si saldrá del aeropuerto Frontera, Piedras Negras o Saltillo.

En relación a la cuenta del hospital la madre de Margarita, señaló que gracias al apoyo de la población se logró cubrir parte del adeudo de la Clínica San José, donde además se aplicó un descuento disminuyendo la cuenta 32 a 25 mil pesos, cubriendo el monto, sin embargo la cuenta sigue aumentando.

"Dimos 24 mil pesos, la gente nos ha apoyado muchísimo, pero la cuenta sigue subiendo porque la atención no se detiene", explicó.

Mónica Abigail agradeció las múltiples muestras de solidaridad que han recibido, tanto a través de depósitos como de apoyos directos en el hospital.

"La gente ha sido muy humanitaria, no cualquiera responde así. De todo corazón, gracias a quienes se han sumado para ayudar a mi hija", expresó.

Mientras tanto, la familia permanece a la espera de la confirmación oficial de la ambulancia terrestre y de la aeronave que permitirá llevar a Margarita a California, donde continuará su proceso de recuperación.