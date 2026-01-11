Sara Pérez Cantú elabora plan de trabajo para Frontera en 2026

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Pérez Cantú, informó que el plan de trabajo para el ejercicio 2026 se encuentra en proceso de elaboración y se prevé que esté listo a mediados de este mes de enero, mismo que será diseñado de acuerdo con el presupuesto real con el que contará el municipio.

La edil señaló que actualmente se continúa trabajando en la integración de este documento, con el objetivo de establecer acciones y proyectos viables que respondan a las principales necesidades de la población, priorizando un uso responsable de los recursos públicos.

Pérez Cantú explicó que el eje principal del plan se mantiene en las líneas que ya ha venido impulsando su administración, entre las que destacan el fortalecimiento de la seguridad, el desarrollo de infraestructura, el apoyo a través del DIF municipal y el programa Frontera con Corazón.

Asimismo, indicó que se dará especial atención a los adultos mayores y a las personas con discapacidad, además de reforzar las acciones en materia de salud y el fomento al deporte, como parte de una estrategia integral para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Finalmente, la alcaldesa destacó que también se contempla el impulso al desarrollo económico del municipio, con el fin de generar mayores oportunidades y bienestar para las familias de Frontera.