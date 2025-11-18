Cuatro Ciénegas impulsa brigada quirúrgica oftalmológica para mejorar salud visual

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el compromiso de acercar servicios médicos especializados a las familias de Cuatro Ciénegas, el Gobierno Municipal continúa con el desarrollo de la Segunda Brigada Quirúrgica Oftalmológica, donde este día se realizaron valoraciones previas para las y los pacientes que serán intervenidos quirúrgicamente el próximo 30 de noviembre.

Gracias a la coordinación con el Departamento de Salud Municipal, la brigada avanza de manera constante, ofreciendo diagnósticos especializados a personas con diversas necesidades visuales y brindando la posibilidad de recuperar o mejorar su visión mediante procedimientos quirúrgicos oportunos.

Durante esta etapa de valoraciones se realizan mediciones de lente y revisiones oftalmológicas detalladas, con el objetivo de determinar las condiciones particulares de cada paciente y definir el tratamiento más adecuado.

Estas atenciones se llevan a cabo con el apoyo del Dr. Ramiro Silva Camacho, especialista en Retina y Vítreo y médico adscrito al Hospital Universitario de Torreón, cuya experiencia garantiza precisión y confianza en cada evaluación.

Al respecto, el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega destacó que esta brigada es una de las acciones prioritarias de su administración, pues responde a una necesidad latente entre la ciudadanía. El edil enfatizó que su gobierno ha puesto un enfoque especial en la salud preventiva y en la atención oportuna, reconociendo que muchos padecimientos visuales pueden corregirse si se atienden a tiempo.

Indicó que este tipo de programas no solo representan un beneficio inmediato para quienes requieren atención visual, sino que forman parte de una estrategia integral para fortalecer la salud pública en el municipio.

"En Cuatro Ciénegas nadie debe quedarse sin atención médica especializada por falta de recursos o distancia. Por eso impulsamos estas brigadas: para que la salud llegue hasta donde más se necesita y para que nuestras familias tengan la oportunidad de mejorar su calidad de vida", señaló el edil.

Asimismo, Leija Vega afirmó que la salud visual es un aspecto fundamental para el desarrollo académico, laboral y social de las personas, por lo que seguirán apostando por acciones que tengan un impacto real en el día a día de la población.

"Nuestro Gobierno Municipal seguirá promoviendo acciones de salud que beneficien directamente a la gente. Queremos que Cuatro Ciénegas siga avanzando con programas que amplíen el acceso a la atención médica especializada y respondan a las necesidades reales de nuestra población", finalizó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reitera su compromiso con la salud y el bienestar de todas y todos, trabajando para acercar servicios esenciales y mejorar la calidad de vida en Cuatro Ciénegas.