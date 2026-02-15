Cuatro Ciénegas busca atraer maquiladoras

FRONTERA, COAHUILA.- A pesar del panorama económico internacional, en Cuatro Ciénegas se trabaja para fortalecer la generación de empleo e incluso atraer la instalación de maquiladoras al municipio, aseguró el regidor de Fomento Económico y Turismo, Daniel Hernández.

El funcionario reconoció que la economía mundial ha impactado en diversas regiones del país, y señaló que situaciones como el despido masivo registrado en Ramos Arizpe podrían tener repercusiones indirectas; sin embargo, afirmó que ya se realizan gestiones para que parte de la demanda laboral y empresarial pueda canalizarse hacia el Pueblo Mágico.

"Lo que nos afecta es la economía mundial. El tema del despido masivo en Ramos Arizpe afectará un poco, pero se está trabajando para que la demanda que haya allá se venga hacia el pueblo con cierto número de empresas", indicó.

Hernández destacó que, hasta el momento, los empleos en Cuatro Ciénegas se han mantenido estables y que existe disposición por parte del sector empresarial para realizar ajustes internos que permitan conservar la plantilla laboral y evitar la fuga de trabajadores.

Añadió que el objetivo es trabajar de manera coordinada con el Gobierno Municipal para generar condiciones que den certeza a inversionistas y empresarios, mantener cautivo el empleo local y sostener la economía del municipio en medio de la actual coyuntura.