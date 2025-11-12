Cuatro Ciénegas se prepara para el evento Clásicos Pueblos Mágicos Coahuila 2025

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- El pueblo mágico de Cuatro Ciénegas se prepara para vivir un fin de semana lleno de historia, cultura y motores con la llegada del evento "Clásicos Pueblos Mágicos Coahuila 2025", que se llevará a cabo del 15 al 17 de noviembre.

Este recorrido, que une la pasión por los autos antiguos con la riqueza turística del estado, partirá desde Arteaga y concluirá en Cuatro Ciénegas, donde se realizará una gran exhibición en la plaza principal, abierta al público en general.

El evento es posible gracias a la coordinación entre el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas, encabezado por el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega, y la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo, con el propósito de promover el turismo, la convivencia familiar y el amor por los autos clásicos.

Durante el fin de semana, además de la exposición de vehículos, los asistentes podrán disfrutar de bailes gratuitos por la noche, fortaleciendo el ambiente festivo en el corazón del Pueblo Mágico y generando oportunidades para los prestadores de servicios locales.

El alcalde Víctor Manuel Leija Vega destacó la importancia de este tipo de actividades para fortalecer la economía del municipio y consolidar la identidad turística de Cuatro Ciénegas.

"Eventos como ´Clásicos Pueblos Mágicos Coahuila 2025´ son una muestra de lo que logramos cuando trabajamos en conjunto sociedad y gobierno. Nos permiten atraer visitantes, impulsar la economía local y seguir mostrando lo mejor de Cuatro Ciénegas: nuestra historia, nuestra cultura, nuestra gastronomía y la calidez de nuestra gente.", destacó el edil.

Asimismo, Leija Vega subrayó que la administración municipal mantiene una política constante de impulso al turismo sustentable y de apoyo a los sectores productivos locales.

"Cada evento que llega a Cuatro Ciénegas representa una derrama económica importante para los hoteles, restaurantes, comercios y guías turísticos. Pero además, refuerza nuestro compromiso con el desarrollo ordenado y sostenible del municipio. Queremos que los visitantes se lleven una gran experiencia y que los cieneguenses se beneficien de manera directa.", afirmó.

Para finalizar, el presidente municipal reiteró que Cuatro Ciénegas continuará trabajando para posicionarse como uno de los destinos más atractivos del norte del país, combinando su riqueza natural y cultural con una agenda activa de eventos que fomenten el turismo y la convivencia familiar.