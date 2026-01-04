Cuatro Ciénegas celebra el Día de Reyes: Víctor Leija invita a Rosca para Todos

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la unión familiar y preservar las tradiciones, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas, a través del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), llevará a cabo el tradicional evento "Rosca para Todos" con motivo del Día de Reyes.

El alcalde de Cuatro Ciénegas, Ing. Víctor Manuel Leija Vega, en compañía de la presidenta del DIF municipal, Leticia Medina, invitó a las familias cieneguenses a asistir a este festejo que se realizará el próximo martes 06 de enero a las 11:00 de la mañana, en las instalaciones del Auditorio Municipal.

El edil destacó que preservar las tradiciones es un elemento fundamental que fortalece el tejido social, por lo que este evento representa un símbolo de unidad, alegría y sana convivencia.

"En Cuatro Ciénegas la magia de nuestras tradiciones nos une como comunidad, y este tipo de actividades nos permiten convivir y compartir en un ambiente familiar", expresó el edil.

Asimismo, Leija Vega señaló que el evento está pensado para que niñas, niños y adultos disfruten de una mañana especial, donde además de degustar la tradicional rosca de reyes, se contará con regalos para las niñas y niños asistentes, fomentando momentos de alegría y convivencia comunitaria.

"Invitamos a toda la comunidad a que nos acompañe en este gran evento preparado con mucho cariño para todas las familias. Queremos celebrar juntos nuestras tradiciones en un ambiente de armonía, unión y felicidad", afirmó el alcalde.

Finalmente, Leija Vega reiteró que su administración, en coordinación con el DIF municipal, continuará impulsando este tipo de actividades que no solo preservan las tradiciones, sino que también promueven la sana convivencia y el esparcimiento familiar en Cuatro Ciénegas.