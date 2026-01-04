Trágico accidente automovilístico cobra la vida de conductor

Ramos Arizpe, Coahuila.- Un trágico accidente automovilístico se registró la madrugada de este domingo en el bulevar Venustiano Carranza, a la altura de su cruce con el bulevar Miguel Ramos Arizpe, en los límites con Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 5:30 horas, un joven conductor que circulaba a bordo de un vehículo compacto perdió el control de la unidad por causas aún no determinadas, lo que provocó que saliera del camino y cayera al fondo de un arroyo de aproximadamente siete metros de profundidad.

El automóvil, un Ford Fiesta con placas EFL-064-B del estado de Coahuila, quedó severamente dañado y con el conductor atrapado en su interior, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia, quienes utilizaron equipo hidráulico para lograr su liberación.

El conductor fue identificado como Felipe Castañeda, de 25 años, con domicilio en el municipio de Ramos Arizpe. Tras ser rescatado, fue trasladado de urgencia en código rojo al Hospital General; sin embargo, minutos después de su ingreso, personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Autoridades correspondientes acudieron al lugar para realizar las diligencias necesarias y determinar las causas exactas del accidente.