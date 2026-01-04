Emprendedores de San Buenaventura reportan buenas ventas en diciembre

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El director de Fomento Económico de San Buenaventura, Rolando Salas, informó que los emprendedores del municipio registraron buenas ventas durante el mes de diciembre, con la expectativa de que esta tendencia positiva se mantenga en enero, lo que permitirá seguir generando una derrama económica a nivel local.

El funcionario destacó que el impulso al emprendimiento ha sido una de las prioridades de la actual administración municipal que encabeza el alcalde Javier Flores, al crear espacios y oportunidades para que comerciantes y pequeños negocios puedan ofrecer sus productos y servicios.

"Estamos muy contentos con el tema del emprendimiento en San Buenaventura, donde las personas le apuestan a través de esta administración. Por indicaciones del alcalde, nos hemos dado a la tarea de generar proyectos para que los comerciantes ocupen estos espacios y tengan ventas, garantizando un ingreso para sus hogares", expresó.

Salas señaló que durante la temporada decembrina no se registraron contratiempos ni anomalías en la actividad comercial, resultado del trabajo coordinado entre la Dirección de Fomento Económico y Seguridad Pública, que implementaron operativos para mantener el orden y la seguridad en las zonas de mayor afluencia.

De cara a este 2026, adelantó que se contempla la realización de una premiación y reconocimiento a los emprendedores locales, así como la reactivación de cursos de capacitación, con el objetivo de fortalecer sus habilidades y fomentar que más ciudadanos puedan convertirse en sus propios jefes en el futuro, contribuyendo así al desarrollo económico del municipio.