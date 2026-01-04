Frontera: Sara Pérez presenta agenda de obras y actividades

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, dio a conocer que durante el mes de enero se tienen programados diversos arranques de obra de pavimentación en distintas colonias del municipio, además de una agenda de eventos dirigidos a fortalecer la convivencia familiar.

La presidenta municipal señaló que, a partir de la próxima semana, sostendrá reuniones con todas las direcciones del Ayuntamiento con el objetivo de coordinar y organizar de manera adecuada los proyectos y actividades correspondientes al inicio del nuevo año. "A partir de la próxima semana tendré reuniones con todas las direcciones del Ayuntamiento para tener bien organizado este nuevo año que empezamos", expresó.

En el rubro de actividades sociales, Pérez Cantú informó que la próxima semana se llevará a cabo un mega evento con motivo del Día de Reyes, al que estarán invitados niños y adultos mayores, quienes podrán disfrutar de la tradicional rosca de Reyes. El festejo incluirá además un show infantil y juegos mecánicos, y se desarrollará en la plaza de La Lagunita.

Asimismo, adelantó que el 8 de enero se realizará la tradicional cabalgata, así como los festejos correspondientes en el ejido, como parte de las celebraciones que buscan mantener vivas las tradiciones y fortalecer la participación de la comunidad. La alcaldesa destacó que estas acciones forman parte del arranque de actividades de la administración municipal para 2026, combinando obras de infraestructura con eventos sociales que beneficien a las familias de Frontera.