Jesús Javier Flores arranca recarpeteo en San Buenaventura: mejora vialidad

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Como parte de las acciones para fortalecer la movilidad, la seguridad vial y la imagen urbana del municipio, el alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez dio el arranque oficial a la primera obra del año 2026, consistente en el recarpeteo de la entrada principal a San Buenaventura, sobre la carretera federal 30.

El banderazo de inicio se realizó desde el área de las letras de identidad del municipio, ubicadas en el acceso sur, donde el Presidente Municipal estuvo acompañado por integrantes del Honorable Cabildo, autoridades estatales y municipales, así como por las soberanas de la Feria del 14 de Julio 2025: la reina Andrea Gavia González, la princesa Valeria Jiménez Jaime y la duquesa Anel García de la Cerda.

Durante su mensaje, el alcalde Javier Flores destacó que esta obra representa no solo una mejora en infraestructura vial, sino también un paso importante para proyectar una mejor imagen de San Buenaventura ante quienes transitan diariamente por esta vía, una de las más utilizadas para el trabajo, el comercio y el traslado regional. Subrayó que invertir en accesos dignos y seguros es fundamental para atraer oportunidades de desarrollo y nuevas inversiones.

En un mensaje emotivo, el Edil recordó su etapa como deportista, señalando que siempre se debe dar lo mejor, ya que nunca se sabe quién puede estar observando. "Por esta carretera pasa mucha gente con visión; empresarios e inversionistas que pueden ver en San Buenaventura un lugar con futuro. Yo tengo fe en que seguirán llegando inversiones a esta ciudad que crece con el amor de su gente y sus ganas de salir adelante", expresó.

La descripción técnica de la obra fue presentada por el regidor de Obras Públicas, Lic. Francisco González Pérez, y el director de Obras Públicas, Ing. Julio Ríos Estrada, quienes informaron que los trabajos se desarrollarán del kilómetro 17+850 al 18+260, incluyendo retiro de material deteriorado, rompimiento de carpeta asfáltica en más de 3,066 metros, rehabilitación y compactación de 214 metros, con una inversión superior a 1.2 millones de pesos.

La obra contará con la supervisión de Mejora Coahuila, en representación de su coordinadora municipal Lic. Mariarosa Iglesias Sánchez, como parte de una estrategia conjunta para elevar la plusvalía municipal y mejorar la infraestructura urbana en beneficio de la población.

Asimismo, se informó que, gracias al trabajo coordinado con el Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, estas acciones fortalecen la economía local y facilitan el traslado seguro de personas y mercancías. Se anunció que la próxima semana iniciarán también los trabajos para la construcción de un nuevo carril de desaceleración en el acceso al IMSS Bienestar, reforzando la seguridad vial en la zona.

En el evento estuvieron presentes el empresario Eugenio Terrazas Guajardo, gerente general de la empresa CINTAS, quien agradeció la realización de esta obra al considerar que contribuye directamente a elevar la calidad de vida y la imagen urbana del municipio.