Víctor Leija entrega juguetes a niños en Cuatro Ciénegas

Cuatro Ciénegas, Coah.- Con el firme propósito de compartir alegría y fortalecer los lazos de solidaridad en la comunidad, se llevó a cabo la entrega de juguetes de la campaña "Activa Tu Magia", una iniciativa organizada por el Departamento de Juventud en coordinación con el CBTA #22, que permitió regalar momentos de felicidad a niñas y niños de Cuatro Ciénegas.

El arranque de esta mágica jornada contó con la presencia del Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega, quien dirigió un mensaje en el que destacó que el verdadero espíritu de estas fechas se refleja en la capacidad de la sociedad para unirse y compartir con quienes más lo necesitan.

Leija Vega señaló que acciones como esta demuestran que, cuando gobierno, instituciones educativas y ciudadanía trabajan juntos, se logran resultados que impactan positivamente en la vida de las familias.

"El valor más grande de esta campaña no está solo en los juguetes, sino en la solidaridad de cada persona que decidió sumarse y en las sonrisas que hoy vemos en nuestras niñas y niños. Eso es lo que nos recuerda la importancia de estar unidos como comunidad", expresó el edil.

Los juguetes entregados fueron donados por ciudadanos y ciudadanas que respondieron al llamado de la campaña "Activa Tu Magia", haciendo posible que este esfuerzo llegara a más menores y se desarrollara en un ambiente de convivencia, cercanía y entusiasmo, donde la alegría y la emoción fueron protagonistas.

A través de este tipo de actividades, el Departamento de Juventud continúa impulsando acciones que fortalecen los valores de apoyo, participación social y unión comunitaria, reconociendo de manera especial la colaboración del CBTA #22, así como la generosidad de todas las personas que aportaron sus donativos para hacer realidad esta jornada solidaria.