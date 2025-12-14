Carlos Villarreal impulsa Puntos Violeta en Monclova para proteger a mujeres

Monclova, Coah.- Como parte de la estrategia de seguridad que se impulsa en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal fortaleció la protección a mujeres y familias con la instalación de 20 Puntos Violeta, así como 6 trailas móviles y 2 torres fijas de vigilancia en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Estas acciones, implementadas durante 2025, amplían la cobertura de vigilancia, atención y respuesta inmediata, reforzando la prevención y la proximidad a través de infraestructura y tecnología de punta que permite actuar de manera oportuna ante situaciones de riesgo. Este esfuerzo forma parte del Modelo de Seguridad Coahuila, que ha posicionado al estado como el segundo más seguro del país.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que la seguridad de las mujeres y las familias es una prioridad permanente de su administración, y subrayó que estos avances son resultado del trabajo coordinado con el Gobierno del Estado. "En Monclova estamos dando pasos firmes para proteger a nuestras mujeres y a nuestras familias. Gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez, seguimos fortaleciendo una estrategia de seguridad que genera confianza y resultados en las colonias", señaló.

Los Puntos Violeta que actualmente están en operación se ubican en:

· Iglesia Estancias, Carr. 57, V. Carranza

· DIF Monclova

· OXXO Av. Montessori

· Praderas, Cancha de Futbol

· Campos Veteranos

· Casa Hogar Mezquital

· Clínica 86, Blvd. San José

· Colinas de Santiago

· Del Río (Plaza Bodega Aurrera)

· Clínica 84

· Parque Las Américas

· Asturias

· Casa Meced

· Tecnológico

· Plaza Pueblo, Blvd. Juárez

· Plaza Principal Centro

· Loma de la Bartola

· Las Flores

· Ciudad Deportiva Nora Leticia Rocha

· Buenos Aires

El Gobierno Municipal de Monclova refrenda su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado para fortalecer la estrategia de seguridad, sumar inversión y consolidar acciones que garanticen mayor tranquilidad para las mujeres, las familias y toda la Región Centro Desierto.