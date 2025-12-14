Accidente en Ramos Arizpe: motociclista herido tras choque con camioneta

Ramos Arizpe, Coahuila. - Un motociclista resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente vial registrado cuando una camioneta presuntamente le quitó el derecho de paso al intentar incorporarse a la vialidad.

De acuerdo con el reporte, al arribar las autoridades al lugar se confirmó que se trataba de un accidente entre una motocicleta que circulaba de norte a sur y una camioneta Ford Escape color guinda, cuyo conductor intentaba salir del estacionamiento de una tienda Merco, momento en el que ocurrió el impacto.

El conductor de la motocicleta fue identificado como Luis Enrique García, de 29 años de edad, con domicilio en colonia Analco. Paramédicos lo atendieron en el sitio y posteriormente fue trasladado en código amarillo al Hospital Universitario, para su atención médica debido a la fractura de tibia y peroné que presentó en la pierna derecha.

Mientras tanto la camioneta involucrada permaneció en el lugar de los hechos y el conductor fue detenido por elementos de la Policía Municipal, quienes quedaron a cargo de las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.