Monclova: Persisten venta de cuetes a pesar de la prohibición

A pesar de la prohibición para la venta y distribución de material explosivo emitida por las autoridades estatales, en la Zona Centro de Monclova persiste la comercialización de cuetes considerados de "bajo riesgo", principalmente las llamadas "cebollitas", las cuales se ofrecen en cantidades mayores, incluso en bolsas que contienen más de 200 piezas.

Si bien el comercio ha logrado acatar en gran medida las indicaciones de las autoridades, el cumplimiento no ha sido total.

En la calle Miguel Hidalgo, algunos vendedores han encontrado la forma de seguir ofertando este tipo de pirotecnia, al considerar que se trata de explosivos poco peligrosos; sin embargo, la preocupación radica en la cantidad en la que se venden, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

Durante un recorrido realizado por el primer cuadro de la ciudad, se pudo constatar que, a diferencia del año pasado, la venta de estos productos ya no se realiza de manera abierta ni a la vista del público y de las autoridades, lo que evidencia una mayor vigilancia, aunque no ha logrado erradicar por completo esta práctica.

La prohibición fue girada por la Subsecretaría de Protección Civil del Estado y aplica para los 38 municipios de Coahuila, como una medida preventiva tras diversos accidentes de gravedad.

Entre ellos, se encuentra la explosión de una vivienda en el estado de Nuevo León, donde se almacenaba pirotecnia y que dejó personas lesionadas y fallecidas.

Asimismo, se recordó el incendio de una casa en el municipio de Frontera, originado por pirotecnia, que consumió por completo el hogar de una adulta mayor.

Aunque algunos sean considerados "menos peligrosos", continúan representando un riesgo para la integridad física y el patrimonio de las familias.