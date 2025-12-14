Conductor sufre lesiones menores en accidente en Ramos Arizpe

Un hombre identificado como Roberto Martínez, de 31 años de edad, resultó con lesiones menores tras verse involucrado en un accidente vehicular, ocurrido sobre la avenida Panorámica, en el cruce con Acequia del Cerro, en Ramos Arizpe.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor del vehículo Kia, quien se encontraba consciente y orientado, pero en aparente estado de ebriedad, señaló que se quedó dormido al volante, lo que provocó que invadiera el carril contrario e impactara de frente contra un vehículo BMW.

Paramédicos que acudieron al lugar valoraron al conductor, quien presentó lesiones leves, principalmente latigazo cervical y contusiones en el tórax, ocasionadas por el despliegue de las bolsas de aire, sin que se detectaran fracturas.

Por su parte, autoridades locales tomaron conocimiento de los hechos para el deslinde de responsabilidades correspondientes y atender las vialidades que, al ser un accidente en la madrugada, no tuvo mayores afectaciones en la circulación vial.