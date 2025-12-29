Ceremonia cívica en Cuatro Ciénegas por el natalicio de Carranza

Cuatro Ciénegas, Coah.- Con una ceremonia cívica, autoridades municipales de Cuatro Ciénegas, encabezadas por el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega, conmemoraron el 166 aniversario del natalicio de Venustiano Carranza Garza, recordando su legado como defensor del orden constitucional y figura fundamental en la historia de México.

La ceremonia se llevó a cabo en el Museo Venustiano Carranza, donde se rindieron los honores a la Bandera Nacional y se presentó un mensaje alusivo a la fecha, en el que se destacó la trascendencia histórica del "Varón de Cuatro Ciénegas", así como el orgullo que representa para el municipio ser cuna de uno de los personajes más importantes de la historia de nuestro país.

Durante su intervención, el Presidente Municipal, Víctor Manuel Leija Vega, resaltó que Venustiano Carranza fue un pilar en la consolidación del México moderno, al encabezar el movimiento constitucionalista y ser el principal impulsor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, documento que sentó las bases de los derechos sociales, la soberanía nacional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

"El legado de Venustiano Carranza trasciende generaciones; su lucha por la legalidad, la justicia y el respeto a la Constitución sigue siendo un referente para la vida pública de nuestro país. Para Cuatro Ciénegas, honrar su memoria es también reafirmar nuestro compromiso con los valores cívicos y el respeto al Estado de Derecho", expresó el edil.

Asimismo, Leija Vega reafirmó el compromiso de la administración municipal para fortalecer la identidad, promover la cultura cívica y mantener viva la memoria histórica de quienes han contribuido al desarrollo y la estabilidad de la nación.

El evento concluyó con una invitación a la comunidad a continuar preservando la historia local y compartirla con las nuevas generaciones, como parte del legado que distingue a Cuatro Ciénegas y fortalece el sentido de pertenencia y orgullo por sus raíces.

Con este homenaje, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas reafirma su compromiso de honrar la vida y obra de Venustiano Carranza, así como de promover la identidad histórica y cívica del municipio, reconociendo a quienes han dejado una huella indeleble en la construcción de México.