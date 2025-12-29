Abraham Palacios informa sobre decomiso de pirotecnia en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La Dirección de Protección Civil de Frontera aseguró alrededor de 25 kilogramos de pirotecnia durante los últimos recorridos realizados en la zona Centro y en la carretera 30, informó el director de la corporación, Abraham Palacios Cedillo.

El funcionario señaló que el material decomisado corresponde principalmente a productos como "cebollitas", varitas de luz y otros artefactos de menor tamaño, pero que de igual manera representan un riesgo, pues ya se ha constatado que pueden provocar incendios tanto en predios como en viviendas.

Indicó que los inspectores ya habían advertido a los comerciantes sobre la prohibición de vender pirotecnia sin autorización, pero al hacer caso omiso, procedieron al aseguramiento. "Cuando son cantidades más fuertes, se consigna a la persona ante la Sedena para multarlas", explicó.

Palacios Cedillo añadió que el pasado domingo realizaron un recorrido en la pulga de la colonia Borja sin detectar ventas de pólvora, por lo que lo asegurado corresponde a las acciones efectuadas durante la semana anterior.

Adelantó que los operativos se reforzarán este martes y miércoles, debido a que durante las celebraciones de Año Nuevo aumenta considerablemente el uso de pirotecnia, y se busca prevenir accidentes y daños en la comunidad.