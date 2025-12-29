Frente Frío 25: Frontera implementa medidas para indigentes

FRONTERA, COAHUILA.- Ante el ingreso del Frente Frío 25 y el descenso de las temperaturas en la región, la Dirección de Protección Civil de Frontera puso en marcha un operativo especial para resguardar a personas en situación de vulnerabilidad, principalmente a quienes viven en condición de calle.

El director Abraham Palacios Cedillo dijo que este lunes y martes se prevén temperaturas máximas de 11 grados, por lo que personal municipal se encuentra realizando recorridos en distintos sectores de la ciudad con la finalidad de brindar apoyo inmediato.

"Las temperaturas son bajas y por eso haremos recorridos para localizar a los indigentes y resguardarlos en los refugios que tenemos. Ellos ya los tenemos localizados. Cuando son temperaturas más bajas y no quieren irse, nos apoyamos con Seguridad Pública, pero como no es este caso, si no quieren les dejamos cobertores; aunque la mayoría accede y nos los llevamos", señaló.

Actualmente, se cuenta con el gimnasio municipal, con capacidad para más de 18 personas, así como las instalaciones de Protección Civil, donde pueden brindar resguardo a quienes lo necesiten. Ambos espacios están habilitados con cobijas, alimentos calientes y lo necesario para proteger a los ciudadanos del frío.

Diana Laura, Las Aves, Occidental y Huizachal son algunos de los sectores donde se mantiene vigilancia constante, con apoyo coordinado entre cuerpos de auxilio y seguridad para garantizar que ninguna persona quede expuesta al riesgo por las bajas temperaturas.