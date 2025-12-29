Sari Pérez Cantú refuerza la seguridad escolar en Frontera

Frontera, Coah.- Como parte del compromiso permanente del Gobierno Municipal a cargo de la alcaldesa Sari Pérez Cantú, por mantener la seguridad de la población, la Policía Escolar mantiene operativos constantes de vigilancia y prevención, enfocados en garantizar entornos seguros y libres de riesgos para la comunidad educativa. La seguridad en los planteles es una prioridad para el Gobierno Municipal, al tratarse de espacios esenciales para la formación y el desarrollo de niñas, niños y jóvenes.

Bajo la coordinación de Antonia Rodríguez González, responsable de la Policía Escolar y de Proximidad, se desarrollan recorridos permanentes en los planteles educativos del municipio, reforzando la presencia preventiva tanto en horarios escolares como durante los periodos vacacionales, cuando las instalaciones permanecen cerradas.

Estas acciones se realizan en estrecha colaboración con la Policía Operativa, que brinda apoyo las 24 horas del día, así como con Protección Civil, Bomberos y diversas áreas municipales. Esta coordinación interinstitucional permite atender de manera inmediata cualquier reporte o situación sospechosa, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante posibles incidentes.

Asimismo, se ha promovido la participación activa de directores, docentes y vecinos de las colonias cercanas a los planteles, quienes forman parte fundamental de la estrategia de prevención. A través de los grupos de Vecino Vigilante y comités vecinales, se mantiene una comunicación constante para reportar cualquier anomalía.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la seguridad escolar, destacando que la vigilancia permanente y la prevención son pilares para proteger el patrimonio educativo, brindar tranquilidad a las familias y consolidar una cultura de corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía.