Cuatro Ciénegas: Concierto de la Banda de Música en honor al Ejército

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Como parte de las actividades conmemorativas de febrero, Mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, se llevó a cabo el concierto de la Banda de Música XI Región Militar Torreón, en un ambiente lleno de identidad, tradición y profundo orgullo nacional.

El evento tuvo lugar en la explanada de la Presidencia Municipal de Cuatro Ciénegas, donde cientos de personas se dieron cita para disfrutar de una destacada presentación musical. A través de cada interpretación, la música se convirtió en un homenaje vivo a quienes integran el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana, instituciones fundamentales para la seguridad, soberanía y estabilidad del país, así como para el apoyo solidario a la población en situaciones de emergencia y desastres naturales.

Autoridades municipales acompañaron esta significativa celebración, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas con la promoción de eventos que fortalezcan los valores cívicos, el respeto institucional y el reconocimiento a quienes sirven a la patria con honor, disciplina y lealtad.

Al respecto, el alcalde Víctor Manuel Leija Vega subrayó que este concierto no solo representó una expresión artística de alto nivel, sino también un espacio de encuentro comunitario que permitió reflexionar sobre la importancia del servicio, la vocación y el compromiso que distinguen a las Fuerzas Armadas de México.

Asimismo, Leija Vega resaltó que este tipo de actividades contribuyen a fortalecer el vínculo entre sociedad e instituciones, promoviendo la unidad, el respeto y el sentido de pertenencia que caracterizan a Cuatro Ciénegas.

"Desde el Gobierno Municipal refrendamos nuestro reconocimiento al Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, instituciones que históricamente han sido símbolo de apoyo, disciplina y entrega al servicio de la nación", destacó el edil.

La ciudadanía respondió con entusiasmo, reuniéndose familias completas para disfrutar de una tarde en la que el arte, la disciplina y el talento musical se conjugaron en un mismo escenario.