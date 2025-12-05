Cuatro Ciénegas celebra la entrega de trofeos de la Copa LM

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Una tarde llena de entusiasmo y un gran ambiente deportivo se vivió en el municipio de Cuatro Ciénegas durante la entrega de trofeos de la Copa LM, actividad que reunió a familias, equipos participantes y autoridades para celebrar el esfuerzo, la disciplina y la dedicación de cada jugador.

El evento fue encabezado por el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega, acompañado por la Presidenta Municipal de La Madrid, Magda Ortiz Pizarro, así como diversas autoridades municipales que se sumaron para reconocer el compromiso y talento deportivo de los equipos participantes.

Durante la ceremonia, las autoridades destacaron la constancia, disciplina y el espíritu competitivo de los jugadores, subrayando que estas cualidades representan un ejemplo para la comunidad y fortalecen la promoción del deporte a nivel regional.

En su mensaje, el Presidente Municipal de Cuatro Ciénegas resaltó que, desde el inicio de la administración, se trabaja de manera decidida para apoyar y fortalecer el apoyo al deporte en las distintas disciplinas, convencidos que es una herramienta esencial para mejorar la salud, impulsar la sana convivencia y fomentar valores entre niñas, niños, jóvenes y adultos.

"Es fundamental brindar espacios, torneos y oportunidades que motiven a niños, jóvenes y adultos a mantenerse activos. El deporte no solo mejora la salud física, también fomenta disciplina, respeto y valores que fortalecen el tejido social", expresó el edil.

Asimismo, Leija Vega reconoció el trabajo de entrenadores, familias y organizadores de la Copa LM, destacando que su dedicación ha sido clave para mantener vivo el espíritu deportivo en la región.

"Cada torneo como este nos recuerda que el deporte une, inspira y transforma, vamos a seguir impulsando estas actividades porque creemos en el potencial de nuestra gente y en los beneficios que el deporte aporta a la salud y al bienestar de la comunidad", señaló el presidente municipal.

La Copa LM concluyó con una ceremonia que fortaleció el espíritu deportivo y la unión comunitaria, reafirmando el compromiso de las autoridades con el desarrollo integral de la población.

El Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas refrenda su compromiso de seguir promoviendo el deporte como una pieza clave para el bienestar físico, emocional y social de las familias, impulsando programas y acciones que permitan a más jóvenes participar en entornos positivos, seguros y de sana convivencia.