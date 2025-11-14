Cuatro Ciénegas representará a Coahuila en el Tianguis Nacional 2025

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- El municipio de Cuatro Ciénegas formará parte de la 7ª edición del Tianguis Nacional de los Pueblos Mágicos, que se llevará a cabo del 13 al 16 de noviembre de 2025 en el recinto ferial de Pachuca, Hidalgo.

En este importante encuentro nacional participarán 177 Pueblos Mágicos de todo el país, que se reunirán para exhibir la riqueza cultural, natural y gastronómica que los distingue y enorgullece a México.

Cuatro Ciénegas llevará hasta Hidalgo el esplendor de su desierto, las sorprendentes pozas de aguas cristalinas, las majestuosas dunas de yeso, sus viñedos, su historia minera, así como la hospitalidad y calidez de su gente, reafirmando su atractivo como uno de los destinos turísticos más representativos de Coahuila.

La inauguración oficial del evento se realizará el 13 de noviembre en el Pueblo Mágico de Real del Monte, donde dará inicio una celebración que reunirá lo mejor de México en un solo lugar.

El alcalde de Cuatro Ciénegas, Ing. Víctor Manuel Leija Vega, destacó la relevancia de esta participación para continuar posicionando al municipio como un referente nacional en materia turística y de desarrollo sostenible.

"Estos espacios son una gran oportunidad para mostrar al país y al mundo la riqueza natural, cultural e histórica que distingue a Cuatro Ciénegas. Participar en el Tianguis de Pueblos Mágicos nos permite fortalecer la identidad de nuestra comunidad, atraer más visitantes y promover un turismo responsable que contribuya al desarrollo de nuestras familias.", destacó el edil.

Asimismo, Leija Vega subrayó que la promoción de Cuatro Ciénegas en este tipo de eventos representa un beneficio directo para la economía local, ya que impulsa la actividad de prestadores de servicios, artesanos, productores, guías turísticos y emprendedores, generando empleos y oportunidades de crecimiento.

"Cuando damos a conocer la belleza de nuestro municipio, no solo invitamos a los turistas a descubrir un lugar mágico y único, también abrimos la puerta a inversiones, alianzas y proyectos que fortalecen el desarrollo regional de Cuatro Ciénegas, convencidos que tenemos todo para seguir creciendo como un destino de naturaleza, historia y experiencias auténticas", finalizó.

¿Qué significa este evento para Cuatro Ciénegas?

Con su participación en este importante foro, Cuatro Ciénegas reafirma su compromiso de seguir promoviendo la belleza y diversidad de su entorno, consolidándose como un orgullo coahuilense dentro del mapa turístico nacional.