Alcaldesa Pérez Cantú anuncia medidas de seguridad para el Buen Fin en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, informó que el municipio reforzará las acciones de seguridad durante el Buen Fin, apoyándose en las cámaras de videovigilancia recientemente instaladas. Además, invitó a la ciudadanía a consumir en los comercios locales con el fin de fortalecer la economía del municipio.

¿Qué medidas se implementarán para el Buen Fin?

Pérez Cantú explicó que ya se cuentan con seis cámaras instaladas en distintos puntos de la zona centro, las cuales serán conectadas al C2 en los próximos días, además de otras 12 cámaras en el resto del municipio.

Adelantó que para el próximo año se prevé una mayor inversión para ampliar este sistema de vigilancia y cubrir más sectores. "Estamos trabajando coordinadamente para dar los rondines en el centro y las áreas donde hay negocios y comercios con mayor afluencia. Además, es quincena este fin de semana; estaremos al pendiente de las personas que van y compran", señaló la alcaldesa.

¿Cómo se están preparando los comercios locales?

También hizo un llamado a la población para evitar caer en fraudes, los cuales suelen incrementarse durante este periodo de ofertas. Destacó que, hasta el momento, el programa de descuentos y promociones se desarrolla de manera positiva en Frontera, con una buena respuesta por parte de la ciudadanía y los comercios participantes.