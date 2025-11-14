Choque múltiple en Nava deja tres vehículos dañados; no hubo lesionados

NAVA, COAH.— Un accidente vial registrado la tarde de este viernes a la altura del casino en Nava dejó como saldo tres vehículos dañados y una fuerte movilización de elementos de Seguridad Pública. Usuarios de redes sociales reportaron el hecho de manera inmediata, generando expectación entre habitantes de la zona.

En el lugar, los oficiales confirmaron que se trató de tres unidades involucradas: un vehículo rojo con impacto lateral, un auto negro con afectaciones frontales y una tercera unidad con daños menores. De acuerdo con los primeros indicios, uno de los vehículos habría perdido el control y terminó proyectándose contra los otros automóviles que transitaban por la vía.

Elementos del Departamento de Seguridad Pública realizaron el croquis correspondiente para determinar las causas del siniestro y deslindar responsabilidades. Las autoridades informaron que, pese al aparatoso choque, solo se registraron daños materiales, sin personas lesionadas. La circulación en la zona se mantuvo parcialmente reducida mientras se llevaban a cabo las diligencias.