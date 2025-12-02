Víctor Leija anuncia operativo de bienvenida para turistas en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- El alcalde Víctor Leija Vega anunció que este mes de diciembre se prevé un incremento significativo en la llegada de visitantes, con una ocupación hotelera estimada en al menos 70 por ciento, lo que representará un impulso importante para la economía local.

El edil destacó que el municipio se encuentra preparado para recibir turistas en condiciones óptimas. "Estamos a la vanguardia en el tema de seguridad, hospedajes y estamos preparados con un municipio limpio y ordenado, donde tenemos nuestra policía turística al pendiente, y no se diga los ciudadanos, que reciben con gusto a los turistas", señaló Leija Vega.

Asimismo, informó que en próximos días se pondrá en marcha un operativo de bienvenida para los paisanos que regresan por la temporada navideña. Este dispositivo incluirá información, asistencia y orientación vial, además de promover el respeto y la protección a quienes visitan el municipio.

El alcalde añadió que se habilitará un número telefónico para quejas y sugerencias, con el fin de atender a cualquier persona que se sienta afectada o requiera apoyo. "En todo momento estaremos en la mejor disposición de ayudarlos", reiteró.

Cuatro Ciénegas, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Coahuila, espera cerrar el año con un flujo sólido de visitantes y con actividades preparadas para garantizar una estancia segura y agradable.