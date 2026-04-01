Palaú se prepara para el Viacrucis Viviente 2026

VILLA DE PALAÚ COAH.- Previo a la celebración del tradicional Viacrucis Viviente 2026, feligreses de la parroquia "Nuestra Señora de Guadalupe" iniciaron este miércoles con la colocación de los escenarios donde se representará la Pasión de Cristo.

La procesión se llevará a cabo el próximo viernes y congregará a más de 70 actores además de cientos de participantes en las principales calles de esta Villa.

Pedro Rodríguez y Gilberto Gutiérrez, integrantes del grupo "Caballeros del Altar", señalaron que, desde hace ocho años colaboran en las actividades religiosas de la parroquia.

Ambos destacaron que, su compromiso se extiende tanto a las festividades guadalupanas en diciembre como a las celebraciones de Semana Santa, siempre con la convicción de servir a la comunidad.

"Es un verdadero orgullo poder colaborar en estas actividades, convencidos de que hay un solo camino y es Jesucristo", expresó Pedro, quien junto con Gilberto reconoció la labor pastoral del padre Miguel Ángel Orzúa González, actual responsable de la parroquia.

El recorrido del Viacrucis iniciará entre las 8:00 y 8:30 horas frente a la explanada del templo, en la calle Francisco I. Madero. Posteriormente avanzará por el Bulevar Hidalgo hasta la rotonda en honor a "Los Matlachines", siguiendo la carretera estatal número 22 en el tramo Palaú-Sauz, para concluir en el Cerro de la Santa Cruz.

La representación tendrá una duración aproximada de tres a cuatro horas y culminará con la crucifixión de Jesús, personaje que este año será interpretado por Enrique García Castilla.

A su lado, Zulma Jazmín Zavala Carreón dará vida a María, en una escenificación que busca mantener viva la tradición y fortalecer la fe de la comunidad.